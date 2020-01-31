Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию российский фигурист Артур Даниелян рассказал, кто является кумиром в его виде спорта. Фигурист отмети, что как бы это ни звучало странно, — это Хавьер Фернандес.

«Когда я его узнал, он мне сразу понравился как спортсмен, как артист на льду. Мне нравятся его прыжки, подача себя в программах, настроение, связь с публикой. Он меня зацепил больше всех», — приводит слова Даниеляна Sport 24.

Молодой россиянин сказал, что много говорили о том, что они с Фернандесом похожи. Даниелян отметил, что лишь тем, что они оба темненькие.

Напомним, Даниелян не будет принимать участие в юниорском первенстве России, которое является отбором на юниорский чемпионат мира.