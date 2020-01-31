Новобранец московского «Спартака» форвард Александр Соболев написал прощальный пост, которое посвящёно «Крыльям Советов».

Соболев спрашивает: два года — много или мало? И отвечает, что это определюят воспоминания. В случае с Соболевым, как он сказал, много. Футболист отметил, что привязался к крутой Семаре, где великолепная набережная, исторический центр и Волга.

«Я стал частью «Крыльев», пропитался историей команды. Было всякое. И победы, и поражения, куда без них? Но спасибо болельщиком, которые всегда были рядом и поддерживали. Не просто так говорят, что здесь отличные болельщики — убедился лично», — написал Соболев.

Нападающий отметил, что пришло время двигаться дальше. Что он был горд быть частью «Крыльев Советов», клуба с богатой историей и отличными болельщиками, поблагодарив всех — болельщиков, одноклубников, тренерский штаб, руководство и сотрудников клуба. Соболев отметил, что будет скучать по Самаре.

Напомним, что Соболев перешел в «Спартак» на правах аренды с правом выкупа.