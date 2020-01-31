Российские фигуристки Анастасия Тараканова и Виктория Васильева не примут участие в Первенстве России среди юниоров в Саранске.

Имена спортсменок не значатся в списке участниц Первенства, который был размещен на официальном сайте ФФККР.

Всего в турнире девушек примет участие 18 спортсменов. Отметим, пять спортсменок будут представлять группу Этери Тутберидзе: Софья Акатьева, Аделия Петросян, Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых.

Ранее Анастасия Тараканова снялась с чемпионата России за день до старта. Виктория Васильева также не принимала участие в турнире в Красноярске, а затем пропустила юношеский Олимпийские игры в Лозанне.

Напомним, Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске стартует 6 февраля.