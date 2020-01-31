В Петербурге начали сносить СКК, в котором «Зенит» взял свое первое чемпионство. Теперь на его месте будут строить хоккейный дворец стоимостью 20 млрд рублей. В 2023 года на новой арене должен был пройти чемпионат мира 2023, однако после ноябрьских событий, связанные с WADA, пройдет он или нет, будет решать Арбитражный спортивный суд (CAS)

Предполагается, что новая арена будет самым большим хоккейным дворцом в мире. Крытый стадион должны построить к маю 2023 года. Вокруг него будет обустрена территория в качестве общественного пространства.

Отметим, что две скульптуры, который сейчас располагаются у старого СКК ( на входе) будут сохранены. Сейчас прорабатываются варианты оформления прилегающей к новой арене территории.

Вместимость арены в хоккейной конфигурации составит порядка 21,5 тыс. человек. Концертная заполненность возможна до 23 тысяч человек.