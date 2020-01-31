Российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о том, как относится к тому, что его сравнивают с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

Слова Соболева приводит «Матч ТВ». «Нет, мне не нравится, что меня называют сибирским Дзюбой», — отметил форвард, добавив, что он Александр Соболев, а Артем Дзюба — это Артем Дзюба, и не нужно их сравнивать.

Соболев также рассказал, что из нападающих ему нравится, как играет швед Златан Ибрагимович. «Если появится заголовок «сибирский Ибра»? Ну, посмеемся», — сказал спортсмен.

Напомним, Александр Соболев перешел в московский «Спартак» на правах аренды до конца сезона-2019/20, однако с правом выкупа. Права на игрока принадлежат самарским «Крыльям Советов».