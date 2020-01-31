Российский биатлонист Алексей Ковалев выиграл золотую медаль в спринтерской гонке на юношеском чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде.

Отметим, дистанцию в 7,5 километра Ковалев прошел за 19 минут и 53 секунды, ни разу не промахнувшись на огневом рубеже. Со вторым временем финишировал чех Ондржей Манек, уступивший Ковалеву 9,3 секунды. Третьим к финишу пришел Максим Гермэйн из США, промахнувшийся один раз и отставший на 11,3 секунды.

Еще один россиянин Алексей Зубарев с одним промахом стал лишь 12-м в гонке, проиграв более 38 секунд. Станислав Ильиных занял 22-е место, его отставание — 1 минута и 7,4 секунды, также один промах. Виталий Гатилов проиграл с одним промахом проиграл почти полторы минуты.

Отметим, женская спринтерская гонка также состоится сегодня, 31 января.