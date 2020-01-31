Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал смену клубов российских нападающих. Николай Комличенко перешел в «Динамо», Александр Соболев пополнился состав «Спартака», а Федор Смолов перебрался в «Сельту».

Черчесов отметил, что в сборной не общались с футболистами до их переходов в другием команды.

«Уважаем их выбор, ведь прежде всего он основан на том, чтобы они могли прогрессировать и получать соответствующую игровую практику. Уже после трансфера в «Динамо» со мной связался Комличенко, который очень хочет проявить себя в Российской Премьер-Лиге. Смолов наоборот покинул внутренний чемпионат и решил попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов. Соболев, в свою очередь, впервые будет выступать за топ-клуб, и это тоже серьёзный вызов», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Черчесов также подчеркнул, что теперь тренерский штаб сборной России будет анализировать их выступления по «Динамо», «Сельте» и «Спартаку».