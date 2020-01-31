Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила с днем рождения председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, которому исполнилось 58 лет. По словам Тины, именно Миллер придумал название «Матч ТВ».

Канделаки отметила, что идея назвать телеканал «Матч» казалась всем безумной. Считали, что телезрителю будет сложно его запомнить.

«Тем не менее Алексей Борисович настоял именно на этом варианте названия, и сейчас уже сложно представить спортивный эфир в нашей стране без «Матч ТВ», — написала Канделаки в телеграм-канале.

По мнению Канделаки, одержимость Миллера спортом, его желание сделать спортивную повестку частью жизни граждан, сыграли определяющую роль в реализации этого проекта.