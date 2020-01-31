Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, с кем будет ставить программы для сезона-2020/21.

Туктамышева сообщила период понимания, какие программы фигуристка будет исполнять в следующем сезоне. «Был разговор с Алексеем Николаевичем, что, возможно, я буду ставить программу у Стефана Ламбьеля», — сказала фигуристка в блоге для Первого канала с чемпионата Европы по фигурному катанию в Граце.

Вторую программу Туктамышева планирует поставить с итальянскими фигуристами Анной Капеллини и Лукой Ланотте. «Есть договоренность на данный момент. Будут ли еще какие-то постановщики, не знаю», — сказала фигуристка.

Напомним, в текущем сезоне Елизавета Туктамышева ставила короткую программу с канадским хореографом Ше-Линн Бурн.