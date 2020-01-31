Швейцарский фигурист, тренер и постановщик Стефан Ламбьель высказался о сотрудничестве с россиянкой Елизаветой Туктамышевой в разработке ее новых программ.

«Я просто сказал Алексею Мишину, как мне нравится Лиза и как мне нравится ее катание», — сказал фигурист в интервью Первому каналу, отметив, что в этот момент Мишин предложил ему помочь Туктамышевой с ее программами.

«Я был в восторге, мы написали друг другу, я отправил ей несколько идей», — поведал Ламбьель, отметив, что он с нетерпением ждет момента, когда сможет поставить фигуристке ее лучшую программу. Также постановщик заявил, что восхищается Туктамышевой и как фигуристкой, и как человеком.

Напомним, Стефан Ламбьель уже работал с Елизаветой Туктамышевой над произвольной программой в сезоне-2016/17.