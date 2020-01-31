Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, прошедший просмотрев в «Зенит» на сборе в Катаре, официально перебрался в «Аль-Айн» из ОАЭ. Контракт с эмиратским клубом 26-летний игрок группы атаки подписал на пять месяцев с возможностью продления.

Летом «Зенит» будет принимать решение по игроку — от этого зависит, будет ли Исламхан подлевать контракт с «Аль-Айном.

Напомним, что с 1 января у футболиста закончился контракт с «Кайратом» и он стал свободным агентом. Футболист принял участие в двух контрольных матчах команды Сергея Семака в Катаре.

«Аль-Айн» недавно стал 13-кратным чемпионом ОАЭ — это рекорд эмиратского футбола.. В 2018 году клуб играл в финале клубного чемпионата мира, где уступил «Реалу».