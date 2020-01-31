Баскетболисты «Зенита» разыгрыающий Дмитрий Хвостов, форвард Владислав Трушкин и центровой Густаво Айон попали в составы команд на Матч звезд Единой Лиги ВТБ. Шоу состоится 16 февраля на «ВТБ-Арене».

Хвостов и Трушкин сыграют за сборную «Звезды России». Айон выступит за сборную «Звезд мира».

За россиян также сыграют Алексей Швед, Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин, Максим Григорьев, Денис Захаров, Антон Астапкович, Никита Курбанов, Андрей Воронцевич, Артем Забелин и Джоэль Боломбой.

За иностранных звезд помимо Айона выступят Майк Джеймс, Эрик Макколлум, Джамар Смит, Адас Юшкевичюс, Дэвион Берри, Кайл Виналес, Миндаугас Кузминскас, Янис Тимма, Юнас Йеребко, Дрю Гордон, и Душан Ристич.