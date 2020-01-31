Российская фигуристка Алена Канышева начала тренировки после перехода из женского одиночного катания в танцы на льду.

Видео с первой тренировки в танцах появилось в «Твиттере». Сообщается, что Канышева тренируется на арене омского «Авангарда» в Балашихе: там же готовится танцевальная пара Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов.

Кто будет партнером фигуристки, пока неизвестно.

Алена Канышева уже тренит в Авангарде (там катается Худа) pic.twitter.com/UOJo1gMAfZ — москоy (@_shtorrrka) January 31, 2020

Напомним, Алена Канышева ушла из одиночного фигурного катания в танцы на льду, поскольку не смогла выдерживать имеющуюся прыжковую нагрузку с травмой, полученной еще в ноябре 2018 года. Текущий сезон Канышева пропустила почти полностью, выступив лишь на контрольных прокатах юниоров.