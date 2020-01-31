Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал о встрече с министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным.

Слова Горшкова приводит агентство ТАСС. Глава ФФККР отметил, что они с министром спорта говорили о планах по совместной работе, Горшков пригласил Матыцина посетить ледовое шоу «Россия, вперед» с фигуристами сборной России.

«Также мы хотели бы, чтобы министр посетил тренировки наших фигуристов, в том числе посмотрел, как тренируется группа Этери Тутберидзе», — сказал Горшков, отметив, что под руководством этого тренера тренируется целая плеяда девчонок и мальчишек, двигающих вперед фигурное катание.

Напомним, Олег Матыцин был назначен на пост министра спорта РФ после того, как Павел Колобков вместе с правительством России подал в отставку.