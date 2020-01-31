Австрийский теннисист, пятая ракетка мира Доминик Тим вышел в финал Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне, в четырех сетах обыграв представителя Германии Александра Зверева.

Матч прошел на «Род Лейвер Арене» в Мельбурн-Парке и завершился со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) в пользу Тима. Матч продолжался 3 часа и 42 минуты.

Отметим, третий и четвертый сет Тим вытащил на тай-брейках. На счету австрийца 10 эйсов, в то время как его соперник из Германии сделал 16 подач навылет. Также Зверев меньше ошибался — три двойных ошибки против четырех у Тима.

В финале Доминик Тим сыграет против представителя Сербии Новака Джоковича, который в трех сетах обыграл Роджера Федерера. Финал Australian Open состоится в воскресенье, 2 февраля.