Во время демонтажных работ Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло внезапное обрушение здания.

В ходе сноса здания погиб один из рабочих, сообщает Mash. Из-за того, что здание начало рушиться раньше времени, мужчина не успел запрыгнуть в строительную люльку крана. На видео хорошо виден этот момент.

СКК планировали реконструировать к хоккейному чемпионату мира 2023 года. Ожидается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире. Стоимость проекта — 20 млрд рублей. Арена должна быть сдана в мае 2023 года. Территорию вокруг стадиона обустроят как общественное пространство.