Петербургский «Зенит» встретится с люксембургским «Дюделанжем» в товарищеском матче. Игра будет проходить в испанском Бенедорме сегодня, 1 февраля, и начнется в 16:00 по московскому времени.

Команды встретятся на стадионе «Гильермо Амор». Для «Зенита» этот матч станет первым в рамках второго учебно-тренировочного сбора. Однако на предыдущем сборе в Катаре «сине-бело-голубые» провели две контрольные встречи. Сначала подопечные Сергея Семака разгромили местных «Аль Увайнах», отправив в его ворота десять безответных мячей, затем уступили более серьёзному сопернику — «РБ Зальцбург».

Напомним, на второй сбор с командой не прибыл нападающий Александр Кокорин. Игрок отказался переходить в «Сочи» на правах аренды, в результате чего был отправлен в «Зенит-2». Руководство клуба не позволило Кокорину остаться в основной команде несмотря на то, что на игрока рассчитывал Семак.