Первый месяц года получился насыщенным и пролетел стремительно, но и февраль не даст спортивным болельщикам заскучать. Nevasport рассказывает, за какими соревнованиями надо следить особенно внимательно, чтобы не пропустить ничего интересного.

Юниорское первенство России по фигурному катанию

с 6 по 8 февраля в Саранске состоится первенство России по фигурному катанию, на котором определится состав команды на юниорский чемпионат мира. По накалу страстей турнир получится не менее зрелищным, чем взрослый: на лёд выйдут сильнейшие юниоры страны. Зрители увидят лучших учеников группы Тутберидзе — Камилу Валиеву, Дарью Усачеву, Даниила Самсонова. Выступит в Саранске и Андрей Мозалев, блиставший в осенней части сезона. В первенстве не примет участие Артур Даниелян — после успешного чемпионата Европы, он начал подготовку ко взрослому чемпионату мира.

Чемпионат мира по биатлону

Биатлонное первенство планеты в этом году будет проходить в Антхольце с 13 по 23 февраля. Несмотря на то, что Россия выдаёт откровенно провальный сезон на Кубке мира, некоторые шансы на медали ещё есть. Во-первых, сборная получила двухнедельный перерыв, за которой можно успеть и отдохнуть, и подготовиться к турниру. Во-вторых, СБР всегда отдает приоритет именно чемпионату, а не Кубку мира, поэтому и спортсмены стараются подойти в оптимальной форме именно к главному старту.

Чемпионат четырех континентов

В Сеуле состоится чемпионат четырех континентов по фигурному катанию: это аналог чемпионата Европы для спортсменов из Азии, Америки, Африки и Австралии. В числе участников на лёд выйдет двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, чемпион Канады Роман Садовский, Киган Мессинг, Боян Цзинь, Нам Нгуен, Джейсон Браун и другие фигуристы. А вот двукратный чемпион мира Нейтан Чен соревнования пропустит. Зато зрители увидят японскую звезду Рику Кихиру, которая станет главной соперницей россиянок на чемпионате мира.

1/8 финала Лиги чемпионов

После зимней паузы, наконец, возвращается большой футбол: в еврокубках стартует стадия плей-офф. В Лиге чемпионов состоятся первые матчи 1/8 финала. 18 февраля «Атлетико» сыграет с «Ливерпулем», «Боруссия» — с «ПСЖ». 19 февраля «Аталанта» примет «Валенсию», а «Лейпциг» отправится в гости к «Тоттенхэму». «Челси» сыграет с «Баварией», «Наполи» — с «Барселоной», оба матча состоятся 25-го числа. 26 февраля «Лион» дома сыграет с «Ювентусом», а «Реал» — с «Манчестер Сити».

1/16 финала Лиги Европы

В Лиге Европы начинается 1/16 финала, в феврале команды сыграют не только первые встречи, но и ответные. Календарь составлен таким образом, чтобы все участники играли в один день: сначала встречи пройдут 20 февраля, затем — 27-го.

Этапы Кубка мира по лыжным гонкам

В календаре лыжного Кубка мира на февраль запланированы сразу семь этапов. Сначала лыжники отправятся шведские Фалун и Эстерсунд, где проведут дистанционные гонки и один спринт. Затем их ждёт новая многодневка, которая будет проходить в Швеции и Норвегии. В самом конце февраля лыжники отправятся в финский Лахти и завершат этап уже в марте.