В последний день второго месяца зимы молодежный состав «Зенита», который возглавляет Константин Зырянов, возвращается в Петербург. Зенитовская молодежь работала на сборе в Турции с 18 по 30 января.

В ходе сбора «Зенит-М» провел два контрольных матча. В первой игре петербуржцы уступили клубу из второй лиги чемпионата Болгарии ЦСКА 1948 со счетом 0:4. Во втором матче обыграли венгерский «Ференцварош» до 19 лет со счетом 2:0. Оба гола у команды Зырянова забил защитник Данила Хотулев.

4 февраля молодежный состав «Зенита» вновь отправится в Турцию, где состоится второй тренировочный сбор. Этот подготовительный этап продлитсяд до 16 февраля.