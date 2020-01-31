Первый месяц 2020 года принес России много медалей: успешное выступление команды на юношеской Олимпиаде, победа Александра Большунова на «Тур де Ски», россыпь наград с чемпионата Европы по фигурному катанию. Но были и те, кому повезло немного меньше. Вспоминаем главные неудачи и провалы прошедшего месяца.

Самарин не попал на чемпионат мира

Российский фигурист Александр Самарин проводит неудачный для себя сезон: он с трудом отобрался на чемпионат Европы, но выступил на нём настолько плохо, что не попал на чемпионат мира. Александр не только не поборолся за медали, но едва не выпал из первой десятки. Теперь на мартовское первенство планеты вместо него поедет юниор Артур Даниелян, который в Граце неожиданно стал серебряным призером.

Биатлонисты установили антирекорд

Сборная России по биатлону продолжает огорчать болельщиков отсутствием наград. На этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) был установлен антирекорд: россияне провели 26 гонок подряд без медалей. Ближе всего к пьедесталу команда подобралась в эстафетах — это дает надежду, что на чемпионате мира в Антхольце долгожданный успех настигнет нас хотя бы в командных гонках.

Медведев вылетел в четвертом круге Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертом круге он проиграл швейцарцу Стэну Вавринке, который и сам покинул турнир в следующем же матче. Безусловно, результат Медведева — это не провал, а всего лишь неудача, из которой не стоит делать катастрофу. Но успешное выступление Даниила в прошлом сезоне, четыре трофея и финал US Open приучили болельщиков рассчитывать на большее. Однако сезон только начался, и впереди у Медведева масса возможность показать себя.

Россия проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Молодежная сборная России по хоккею проиграла Канаде в финале чемпионата мира. Серебряные медали — это огромное достижение, но и оно может огорчить, когда золото было так близко. В финальном матче Россия вела 3:1, но в третьем периоде канадцам удалось отыграться и выйти вперед. А ненужные удаления в концовке встречи лишили нашу команду возможности спасти ситуацию. Россия остановилась в шаге от победы, а канадцы взяли золото второй раз за три года.

Кокорина выгнали из «Зенита»

Долгожданного возвращения Александра Кокорина в «Зенит» не произойдет: руководство не хочет видеть форварда в команде. Кокорин успел сыграть в товарищеских матчах, но в официальных встречах болельщики его вряд ли увидят. Клуб решил отдать нападающего в «Сочи» до окончания сезона, но Александр ответил отказом. За это он был переведен в «Зенит-2» и не поехал с основной командой на второй сбор. Не исключено, что Кокорин вообще покинет «Зенит» и отправится искать счастье в Европе.