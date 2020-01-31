Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов официально завершил свой переход в «Сельту» на правах аренды. Нападающий сборной России успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с новым клубом.

На презентации ему была вручена футболка с 9-м номером на спине. В «Сельту» Смолов перешел накануне. По условиям аренды испанский клуб может выкупить российского нападающего по окончании сезона.

На протяжении своей карьеры Смолов выступал за московское «Динамо», голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар». В текущем розыгрыше чемпионата России в играх за «Локомотив» нападающий сыграл в 14 матчах, в которых записал на свой счёт три забитых мяча.