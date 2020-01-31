Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о своих ожиданиях от финала Открытого чемпионата Австралии. В решающем матче он сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

По словам Тима, он постарается сохранять терпение, что просто нереально. Тим отметил, что дважды выходил в финал на «Ролан Гаррос» и два раза попадал на Рафаэля Надаля, проигрывая дважды.

«А теперь мне предстоит сыграть с Новаком. Он король Австралии, выиграл семь титулов здесь, больше всех теннисистов в истории. Так что мне всегда попадаются короли. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах, постараюсь победить. Мне нужно восстановиться. С нетерпением жду финала», — сказал Тим после победы над Александром Зверевым.

В полуфинале Тим переиграл Александра Зверева со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 3 часа 42 минуты.