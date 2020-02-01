В Мельбурне состоится финал Открытого чемпионата Австралии. Сегодня, 1 февраля, на главном корте «Род Лэйвер Арена» встретятся американка Софья Кенин и испанка Гарбинье Мугуруса. Игра начнется не ранее 11:30 по московскому времени.

Напомним, по пути к финалу Мугуруса поочередно разобралась с американкой Шелби Роджерс, австралийкой Айлой Томлянович, украинкой Элиной Свитолиной, голландкой Кики Бертенс и россиянкой Анастасией Павлюченковой. В полуфинале испанская теннисистка выбила из борьбы румынку Симону Халеп.

Кенин в первом круге одолела итальянку Мартину Тревизан, затем обыграла американку Энн Ли, китаянку Чжан Шуай, американку Корри Гауфф и представительницу Туниса Онс Жабер. В прошлом матче она оказалась сильнее первой ракетки мира австралийки Эшли Барти.