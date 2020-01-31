Российский фигурист Артур Даниелян рассказал об изучении четверных прыжков. По словам спортсмена, его нынешняя форма позволяет ему работать над новыми квадами.

«Работаю над всеми, кроме флипа. Иногда вылезает проблема с ребром – на некоторых стартах судьи ставили, на некоторых – нет», — сказал Даниелян, слова которого приводит Sport24. Фигурист подчеркнул, что подходит к изучению прыжков аккуратно, так как на ногах иногда появляются намины.

По словам Даниеляна, изучение четверного риттбергера дается ему легче всего, но пока неизвестно, появится ли прыжок в соревновательных программах нынешнего сезона. Спортсмен подчеркнул, что сейчас старается добиться стабильного исполнения элемента.

Напомним, Даниеляну предстоит выступить на взрослом чемпионате мира, который в марте будет проходить в Монреале. Ранее фигурист завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы.