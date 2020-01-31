Пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG) сообщила, что чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2023 году пройдет в Москве.

Breaking news … The 2023 European Championships in Rhythmic Gymnastics will be held in Moscow 🇷🇺!#rhythmic #gymnastics pic.twitter.com/bg2Md4pTc8 — UEG (@UEGymnastics) January 31, 2020

Росси в последний раз принимала турнир в 2012 году. Соревнования проходили в Нижнем Новгороде.

Отметим, что чемпионат Европы по художественной гимнастике в этом году пройдет в Киеве. В 2021 турнир примет Варна, а 2022 году — в Тель-Авив

Напомним, на чемпионате Европы 2019 года российские гимнастки завоевали все золотые медали..