Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью развлекся на пресс-конференции перед игрой 25-го тура АПЛ против «Манчестер Сити». Специалист задавал себе вопросы и отвечал на них.

Дело в том, что Моуринью надоели постоянные вопросы журналистов о работе английского клуба на трансферном рынке. Он решил войти в образ журналиста и начал задавать себе эти вопросы, а потом сам на них отвечать.

Первый вопрос — «ожидаете ли вы приход какого-либо игрока до закрытия трансферного окна»? «Нет», — ответил тренер. Второй вопрос — «вы довольны работой клуба на трансферном рынке?» Да, доволен.

Третий вопрос был такой. «А форварда в команду вы бы не хотели?» — спросил Моуринью и засмеялся.