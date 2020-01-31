Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова станет членом жюри конкурса «Правнуки победы».

Об этом сообщается на официальном сайте конкурса, девиз которого звучит следующим образом: «От истории семьи – к истории страны». Как сообщают организаторы, их главная цель — сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны. Ожидается, что участие в конкурсе поможет школьникам лучше узнать историю своей семьи и тех родственников, которые прошли Великую Отечественную войну.

Победителей пригласят в Москву, 9 мая они примут участие в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади.

Напомним, на данный момент Загитова не принимает участие в соревнованиях. В декабре, после финала Гран-при фигуристка объявила, что берет временную паузу в своей карьере.