Бывший российский лыжник Николай Морилов оценил шансы Александра Большунова выиграть общий зачет Кубка мира.

По мнению Морилова, «Тур де Ски» измотал Большунова не так сильно, как норвежских лыжников. Отдохнув во время спринтерского этапа в Дрездене, россиянин смог показать высокий запас прочности в Чехии.

Морилов подчеркнул, что практически невозможно находиться в оптимальной форме на протяжении всех этапов Кубка мира. Большую роль в этом играет совместная работа лыжника и тренера, которая началась задолго до официального старта сезона.

Экс-спортсмен отметил, что впереди восемь этапов, за время которых может произойти всё что угодно, так как никто не застрахован от падений и взлётов.

«Предстоят два чисто спринтерских этапа в Северной Америке, на которых Клэбо, несомненно, постарается сократить отставание. На сегодняшний день у Саши хороший очковый запас, но окончательного перелома в его схватке с Клэбо пока не произошло», – подытожил Морилов, слова которого приводит «Команда России».