Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что тестовые лыжные мероприятия Олимпиады-2022 отменены в связи с распространением нового коронавируса.

Тестирование должно было проходить в китайском Чжанцзякоу в период с 27 февраля по 2 марта. Представители национальных биатлонных федераций должны были прибыть в Китай по приглашению IBU. Они могли ознакомиться с качеством снега и погодными условиями, а также попробовать различные варианты подготовки инвентаря.

«IBU очень серьёзно относится к здоровью всех спортсменов, тренеров, команд и персонала. Мы будем продолжать следить за ситуацией на месте и надеемся предложить альтернативную дату для лыжных тестов в будущем», — гласит сообщение генерального секретаря IBU Никласа Карлссона.

Напомним, из-за коронавируса была отменена церемония старта обратного отсчета до Олимпийских игр в Пекине.