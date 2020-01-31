«Спартак» показал, как Соболев забил первый гол на тренировке

Новичок московского «Спартака» нападающий Александр Соболев провел первую тренировку в составе «красно-белых». Во время занятия 22-летний форвард отметился первым голом.

Пресс-служба «Спартака» отметила, что первая половина тренировки была посвящена разминке и игре в ручной мяч». На официальном канале столичного клуба в YouTube появилось видео с первого занятия с участием Соболева.