«Спартак» показал, как Соболев забил первый гол на тренировке

Новичок московского «Спартака» нападающий Александр Соболев провел первую тренировку в составе «красно-белых». Во время занятия 22-летний форвард отметился первым голом.
Пресс-служба «Спартака» отметила, что первая половина тренировки была посвящена разминке и игре в ручной мяч». На официальном канале столичного клуба в YouTube появилось видео с первого занятия с участием Соболева.
Напомним, Александр Соболев перешел в московский «Спартак» на правах аренды до конца сезона-2019/20, однако с правом выкупа. Права на игрока принадлежат самарским «Крыльям Советов». В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах и записал на свой счет десять забитых голов.
«Спартак» после 19 туров идет на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России.
Комментарии Развернуть