На чемпионате Норвегии по лыжным гонкам, который происходит в Коннеруде, состоялся спринте. Победу одержал 19-летний Ансгар Эвенсен.

Он финишировал с результатом 2.46,21 минуты. Второе место занял Ховард Солос Тоугбёль, замкнул тройку лидеров Синдре Бьёрнестад Скар. Лидер сборной Норвегии Йоханнес Клэбо пропускает национальный чемпионат из-за плохого самочувствия. По словам спортсмена, он чувствует, что готов не на сто процентов. После этапа Кубка мира в Чехии Клэбо собирался сдать анализы, чтобы узнать причины своего состояния.

Победительницей женского спринта на чемпионате Норвегии стала олимпийская чемпионка Майкен Касперсен Фалла, преодолевшая дистанцию за 2.29,06. На второй строчке расположилась Ане Аппельквист Стенсет, также в призовую тройку вошла Матильда Мирвольд.