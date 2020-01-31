Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова предложила сделать отдельные соревнования для молодых фигуристок.

«Я сторонница того, чтобы сделали две возрастных группы в женском катании. Пускай вот девочки после 15 переходят во взрослое катание и соревнуются с фигуристками с 15 до 17, а потом уже с 17 и дальше», — сказала Бестемьянова, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению экс-спортсменки, на Олимпийских играх также нужно сделать два комплекта наград. Бестемьянова уверена, что зрители бы с удовольствием смотрели такие соревнования. Она добавила, что в нынешней ситуации теряется красота фигурного катания.

Напомним, российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы, который стал для них дебютным во взрослой карьере.