Московский «Локомотив» встретится с «Партизаном» в первом матче межсезонного товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер. Обслуживать встречу будет катарская бригада арбитров во главе с Мухаммедом Хамисом Аль-Кувари.

Игра состоится завтра, 1 февраля, и начнется в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», комментировать встречу будут Константин Генич и Нобель Арустамян. Команды встретятся на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар).

Ранее «Локомотив» дважды встречался с «Партизаном» в товарищеских матчах, оба раза победа оставалась за российским клубом.

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» располагается на пятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 34 очка. С таким же показателем идут «Ростов» и московский ЦСКА, они опережают «железнодорожников» по дополнительным показателям.