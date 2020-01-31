Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова считает, что Евгения Медведева имеет шансы в будущем на равных соревноваться с Аленой Косторной, Александрой Трусовой и Анной Щербаковой.

«Эти девочки, наши трое, ведь они через два года будут в той же истории, в которой Медведева и Загитова», — сказала Бестемьянова, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Экс-спортсменка считает, что если Медведева сможет сохранить то, что у нее есть, то сможет соревноваться с ученицами Тутберидзе в более равных условиях. Это станет еще более реальным, если Евгения выучит четверной прыжок, уверена Бестемьянова.

По её мнению, для молодых фигуристок необходима отдельная возрастная категория, в которой соревновались бы спортсменки от 15 до 17 лет. Бестемьянова предложила разыгрывать отдельный комплект наград на Олимпийских играх.