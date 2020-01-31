Ласицкене поддержала идею лишения ВФЛА аккредитации

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене поддержала решение Министерства спорта РФ о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

По мнению Ласицкене, данное решение станет первым шагом на пути к «выздоровлению» лёгкой атлетики в России. Спортсменка выразила надежду, что и последующие шаги окажутся не менее решительными.

«Радует, что в рабочую группу ОКР войдёт представитель комиссии спортсменов. Это будет Радион Гатауллин», — сказала Ласицкене, слова которой приводит РИА «Новости».

Напомним, аккредитация ВФЛА приостановлена до 1 марта 2020 года. Также Олимпийский комитет России и Министерство спорта порекомендовали руководству федерации сложить свои полномочия.