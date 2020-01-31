Российская биатлонистка Алена Мохова не смогла побороться за медали в спринтерской гонке на юниорском чемпионате мира. Она заняла шестое место, допустив один промах на стрельбе из положения стоя.

Победительницей соревнований стала итальянка Линда Цингерле, в пассиве которой также один промах. Серебряную медаль завоевала россиянка Любовь Калинина. Она не допустила ошибок на огневых рубежах, но уступила ходом по дистанции. Бронзовая медаль досталась француженке Осеан Мишелон.

Юниорский чемпионат мира по биатлону проходит в швейцарском Ленцерхайде. Ранее россиянин Алексей Ковалев одержал победу в спринтерской гонке.

Напомним, Алена Мохова завоевала три золотые медали на юношеских Олимпийских играх, которые состоялись в январе. Она выиграла обе личные гонки, а также стала победительницей смешанной эстафеты в составе сборной России.