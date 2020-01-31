Один из поклонников легендарного баскетболиста Коби Брайанта, погибшего при крушении вертолета, собрал его портрет из кубиков Рубика.

Болельщик посвятил Брайанту необычную композицию, составленную из 814 кубиков. Он сумел сложить большой портрет, на котором Коби улыбается. Поклонник признался, что новость о гибели Брайанта повергла его в шок.

«Я рыдал и чувствовал боль в животе. Коби был для меня больше, чем жизнь», — сказал болельщик, слова которого приводит Forbes.

Напомним, Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета близ города Калабасас в Лос-Анджелесе утром 26 января. Трагедия произошла из-за сложных метеоусловий. У Брайанта осталась жена и трое дочерей, младшей из которых нет и года.

Ранее стало известно, что Брайант и его супруга никогда не садились в вертолет вместе, чтобы в случае катастрофы их дети не остались сиротами.