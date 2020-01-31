Шведская лыжница Фрида Карлссон вошла в состав команды на этап Кубка мира в Фалуне, который будет проходить 8 и 9 февраля.

Спортсменка не принимала участие с середины декабря минувшего года из-за расстройства пищевого поведения. Сама Фрида не хочет комментировать причины своего отсутствия, так как считает их слишком личными.

Тренер женской сборной Швеции Магнус Ингессон считает состояние Карлссон удовлетворительным, но не рассчитывает, что спортсменка сразу проявит себя на сто процентов.

«Здоровье снова позволяет Фриде выступать, все хорошо. Но не нужно сейчас ждать от нее слишком многого», — сказал специалист, слова которого приводит SVT. Он призвал дать Фриде немного времени, чтобы она смогла набрать форму.