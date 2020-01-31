При реконструкции СКК в Санкт-Петербурге произошло обрушение конструкции, в результате которого один из рабочих Матвей Кучеров погиб. Его дядя дал первый комментарий после трагедии: он уверен, что работать на объекте могли только опытные и обученные люди.

«Он говорил, что накануне Нового года уже работал на этом объекте, что-то они там делали. Опыт работы на высоте у него вроде бы был, на какую именно компанию он работал, я не знаю», — сказал дядя Кучерова, слова которого приводит 47News.

Напомним, СКК «Петербургский» реконструируют в преддверии чемпионата мира по хоккею, который состоится в 2023 году. На месте нынешнего сооружения возведут новый ледовый дворец, вместимость которого составит 21,5 тысячу на спортивных мероприятиях и 23 — на концертах. Во время строительных работ СКК обрушился, Кучеров находился на крыше без страховки и не успел спастись.