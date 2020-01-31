Австрийский теннисист Доминик Тим признался, что испытывал проблемы с желудком во время полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии. Он встречался с представителем Германии Александром Зверевым и одержал победу со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

«Я нервничал и прикладывал столько усилий, что желудок не был к этому готов. Немного взбунтовался, но в итоге все было хорошо», — сказал Тим, слова которого приводит «Евроспорт». Австриец добавил, что уже сталкивался с подобными проблемами во время сложных и упорных матчей.

Напомним, в финале Тиму предстоит сразиться со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который является действующим чемпионом Australian Open. В прошлогоднем финале он одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем.