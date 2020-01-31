Российский нападающий Фёдор Смолов попал в заявку «Сельты» на матч 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Тренерский штаб команды во главе с Оскаром Гарисей заявил на игру 20 футболистов.

Матч состоится завтра, 1 февраля, в Валенсии на стадионе «Месталья» и начнется в 23:00 по московскому времени.

Напомним, Смолов подписал контракт с «Сельтой» только сегодня, он присоединился к команде на правах аренды. Футболист будет выступать под девятым номером. По условиям аренды испанский клуб может выкупить российского нападающего по окончании сезона.

На данный момент «Сельта» располагается на 18-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в своем активе 17 очков. «Валенсия» идет на седьмом месте с 34 набранными очками.