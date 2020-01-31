Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прекратил работу в спортивном департаменте клуба.

Об это сообщает сообщает «Спорт-Экспресс». Пресс-служба «Зенита» еще не делала официальных заявлений по данному вопросу.

Напомним, в ноябре 2017 года Малафеев был назначен на пост заместителя спортдиректора клуба по общим вопросам. Экс-голкипер курировал работу молодежной и второй команд «Зенита», а также отвечал за поиск новых игроков и продление контрактов с футболистами.

По утверждению источника, также департамент покинул и помощник Малафеева Александр Макаров.

Напомним, «Зенит» был единственным клубом в футбольной карьере Малафеева. Он провел в составе «сине-бело-голубых» 17 лет — с 1999-го по 2016-й.