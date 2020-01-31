Дисквалифицированный тренер Виктор Чёгин присутствовал на сборах российской легкоатлетической команды в Сочи в период с 13 по 31 января.

Об этом сообщает Министерство спорта РФ. Утверждается, что организация получила соответствующую справку от Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Напомним, Чегин, специализирующийся на работе с представителями спортивной ходьбы, дисквалифицирован пожизненно. В период с 2005 по 2015 год более двадцати его учеников были отстранены за применения допинга. Двое из них — Сергей Морозов и Игорь Ерохин — дисквалифицированы пожизненно за повторное нарушение правил. В большинстве случаев в пробах спортсменов был обнаружен эритропоэтин.

В числе дисквалифицированных ходоков такие известные спортсмены, как Ольга Каниськина, Сергей Кирдяпкин, Валерий Борчин и Елена Лашманова.