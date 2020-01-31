Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Петтер Нортуг примет участие в гонке Александра Легкова, которая будет проходить в подмосковном Пересвете.
Об этом Легков сообщил на своей странице в «Инстаграме». «В 2018 году я сомневался, что он уходит. И оказывается, что не зря — он все это время готовился к тридцатке в Пересвете!» — написал лыжник.
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В 2018 году я сомневался, что он уходит. И оказывается, что не зря — он все это время готовился к тридцатке в Пересвете! Ну что ж, дорогой Петтер @jantelov1, попробуй догони нас на @legkovrace! Как говорится на вашей родине, где я в свое время всех обыгрывал — utfordringen akseptert, что означает — «вызов принят!». #LegkovRace #ГонкаЛегкова
Напомним, Гонка Легкова будет проходить 14 и 15 марта 2020 года. На мероприятие также приглашены Сергей Устюгов и Наталья Непряева, однако их участие ещё не подтверждено, так как одновременно с гонкой будет проходить североамериканский тур в рамках Кубка мира.
Ранее Устюгов заявил, что выступит на гонке Легкова, так как у него нет визы, чтобы отправиться в Северную Америку. Однако глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что все участники тура получат визы. Легков подчеркнул, что не хочет пиариться на данной истории и считает, что Устюгов примет правильное для себя решение.
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