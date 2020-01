View this post on Instagram

В 2018 году я сомневался, что он уходит. И оказывается, что не зря — он все это время готовился к тридцатке в Пересвете! Ну что ж, дорогой Петтер @jantelov1, попробуй догони нас на @legkovrace! Как говорится на вашей родине, где я в свое время всех обыгрывал — utfordringen akseptert, что означает — «вызов принят!». #LegkovRace #ГонкаЛегкова