Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на матч 22-го тура французской Лиги 1 против «Нима». Тренерский штаб «Монако» во главе с Робертом Морено взял на игру 19 футболистов.

Матч состоится в Ниме на стадионе «Стад де Костьерес» завтра, 1 февраля. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На данный момент «Монако» располагается на 13-м месте в чемпионате Франции. Команда набрала 29 очков по итогам 21 матча. «Ним» занимает предпоследнее, 19 место, и находится в зоне вылета, имея в своем активе всего 15 очков.

В нынешнем сезоне «Монако» одержал восемь побед и потерпел столько же поражений, еще пять матчей завершились вничью.