View this post on Instagram

⚡️Никита Котин пополнил состав ПФК ЦСКА! ⠀ Контракт с 17-летним центральным защитником, перешедшим из «Крыльев Советов» подписан на 3,5 года. Выступать за красно-синих Котин будет под номером 13. ⠀ После оформления визы Никита присоединится к команде на сборах в Кампоаморе. ⠀ Добро пожаловать, @kotin_53_ks_m_!