Центральный защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Котин продолжит карьеру в московском ЦСКА.
Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба. 17-летний футболист юношеской сборной России подписал контракт сроком на 3,5 года. Игрок будет выступать под 13-м номером. Отмечается, что Котин присоединится к составу армейцев на тренировочном сборе в Кампоаморе после того, как оформит визу.
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⚡️Никита Котин пополнил состав ПФК ЦСКА! ⠀ Контракт с 17-летним центральным защитником, перешедшим из «Крыльев Советов» подписан на 3,5 года. Выступать за красно-синих Котин будет под номером 13. ⠀ После оформления визы Никита присоединится к команде на сборах в Кампоаморе. ⠀ Добро пожаловать, @kotin_53_ks_m_!
В текущем сезоне защитник принял участие в семнадцати матчах молодежного первенства страны. Котин записал на свой счет один забитый гол.
На данный момент ЦСКА располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 34 очка — столько же, сколько у «Ростова» и «Локомотива». Подопечные Виктора Гончаренко выиграли десять матчей из 19, потерпели пять поражений и четыре раза сыграли вничью.
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