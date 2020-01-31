Центральный защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Котин продолжит карьеру в московском ЦСКА.

Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба. 17-летний футболист юношеской сборной России подписал контракт сроком на 3,5 года. Игрок будет выступать под 13-м номером. Отмечается, что Котин присоединится к составу армейцев на тренировочном сборе в Кампоаморе после того, как оформит визу.

В текущем сезоне защитник принял участие в семнадцати матчах молодежного первенства страны. Котин записал на свой счет один забитый гол.

На данный момент ЦСКА располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 34 очка — столько же, сколько у «Ростова» и «Локомотива». Подопечные Виктора Гончаренко выиграли десять матчей из 19, потерпели пять поражений и четыре раза сыграли вничью.