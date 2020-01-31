Российский теннисист Карен Хачанов возобновил тренировки после вылета с Открытого чемпионата Австралии. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в «Твиттере».

Хачанов показал фрагмент силовой тренировки в зале. «Вернулся к тренировкам», — написал теннисист.

Back to training 🏋️😃 pic.twitter.com/PqbcMRcGrd — Karen Khachanov (@karenkhachanov) January 31, 2020

Напомним, на Australian Open Хачанов дошел до третьего круга, где в длительном и напряженном матче уступил австралийцу Нику Кирьосу на решающем тай-брейке в пятом сете. Ранее в рамках турнира Карен выбил из борьбы шведа Микаэля Имера и испанца Марио Вилельею Мартинеса.

На сегодняшний день Хачанов располагается на 17-й строчке рейтинга АТР и является третьей ракеткой России. Его опережают Даниил Медведев (4) и Андрей Рублёв (16).