Фигуристка Виктория Васильева не выступит на юниорском первенстве России в Саранске из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил её тренер Сергей Давыдов.

«На первенство Виктория не едет, потому что еще не долечилась до конца. Ее проблемы связаны с возрастными изменениями», — сказал Давыдов, слова которого приводит РИА «Новости».

Тренер подчеркнул, что фигуристка тренируется, но пока не набрала нужную форму. Он отметил, что спортсменка работает в щадящем режиме, так как ей пока нельзя давать большие нагрузки. По словам Давыдова, Васильева намерена выступить в финале Кубка России.

«Прыжки она уже исполняет, так что надеемся, что Вика выступит в этом сезоне», – добавил Давыдов.

Напомним, первенство России будет проходить в период с 4 по 8 февраля, по его итогам определится состав на юниорский чемпионат мира.