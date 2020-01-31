Реконструкция СКК в Санкт-Петербурге обернулась трагедией, Фёдор Смолов официально перешел в «Сельту» и выбрал игровой номер, а Туктамышева будет работать с Ламбьелем. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

При реконструкции СКК погиб человек

СКК «Петербургский» обрушился во время реконструкции, в результате чего погиб один рабочий — сварщик Матвей Кучеров. Он находился на крыше в момент обрушения и не успел спастись, его тело было обнаружено под завалами. СКК реконструируют в преддверии хоккейного чемпионата мира 2023 года, на месте нынешней арены будет построен ледовый дворец на 21,5 тысячу мест.

Смолов подписал контракт с «Сельтой» и выбрал номер

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов официально завершил свой переход в «Сельту» на правах аренды. Нападающий сборной России успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с новым клубом. На презентации ему была вручена футболка с 9-м номером на спине.

Петтер Нортуг выступит на гонке Легкова

Двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг выступит на фестивале Александра Легкова в Пересвете. Об этом Легков сообщил на своей странице в «Инстаграме». Он пошутил, что Нортуг в 2018 году не завершил карьеру, а готовился к 30-километровой гонке в Подмосковье. Мероприятие будет проходить 14 и 15 марта 2020 года.

Ламбьель поставит Туктамышевой программу на новый сезон

Бывший швейцарский фигурист Стефан Ламбьель, ныне занимающийся тренерской деятельностью, будет сотрудничать с Елизаветой Туктамышевой. Пока не известно, какую именно программу будет ставить Ламбьель — короткую или произвольную. Однако Елизавета сообщила, что над второй программой будет работать с Анной Каппеллини и Лукой Ланотте.

Канышева начала тренировки в танцах на льду

Российская фигуристка Алена Канышева начала тренировки в танцах на льду. Она перешла в эту дисциплину из женского одиночного катания, так как повреждение спины не позволяет ей выполнять прыжковую нагрузку. Спортсменка не выступала в этом сезоне из-за травмы. Прошлой весной она ушла от Светланы Пановой и стала тренироваться в группе Этери Тутберидзе, где сразу выучила четверной тулуп. Однако после этого она ни разу не выступила на соревнованиях.