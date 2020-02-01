В Саранске состоится юниорское первенство России по фигурному катанию, соревнования будут проходить в период с 6 по 8 февраля.

Турнир станет отборочным для участия в юниорском чемпионате мира, который состоится в марте в эстонском Таллине. Уже известно, что на лед не выйдут Анастасия Тараканова и Виктория Васильева, а также Артур Даниелян, который готовится ко взрослому чемпионату мира.

На первенстве выступят ученики Этери Тутберидзе Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Софья Акатьева, а также Даниил Самсонов, Всеволод Князев и Егор Рухин. Также за путевку на ЮЧМ будут бороться Андрей Мозалев и Петр Гуменник.

В танцах на льду выступят Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов и Арина Ушакова/Максим Некрасов. В парном катании за место в команде будут бороться Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Полина Костюкович/Дмитрий Ялин и Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов.